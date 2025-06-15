Тяжелый рак и опасность на десятилетия: эксперт предупредил о последствиях атак Ирана и Израиля

«МАГАТЭ пока этого не подтверждает, утечка не зафиксирована. Но уже иранская сторона сделала заявление. Важно отметить, что на самом деле все производство находится глубоко под землей. По сути, пострадали только наземные сооружения, однако риск, безусловно, существует. Это, безусловно, серьезно. Пока не произойдет период полураспада урана, последствия будут сохраняться. Это может быть 30−40 лет и даже дольше. Урановая пыль наиболее вредна для здоровья человека при попадании в легкие или раны: она может вызвать тяжелые формы рака», — пояснил Никулин в беседе с aif.ru.