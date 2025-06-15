Тяжелый рак и опасность на десятилетия: эксперт предупредил о последствиях атак Ирана и Израиля

Иран рискует попасть под утечку радиации из-за атак Израиля, сказал Никулин.
В Натанзе (Иран), где 13 июня произошел удар по урановому заводу, не зафиксирована утечка радиации, однако риск загрязнения сохраняется. И если это произойдет, то при попадании в легкие урановая пыль может спровоцировать рак у человека. Причем локальное загрязнение будет сохраняться как минимум несколько десятилетий. Об этом сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
«МАГАТЭ пока этого не подтверждает, утечка не зафиксирована. Но уже иранская сторона сделала заявление. Важно отметить, что на самом деле все производство находится глубоко под землей. По сути, пострадали только наземные сооружения, однако риск, безусловно, существует. Это, безусловно, серьезно. Пока не произойдет период полураспада урана, последствия будут сохраняться. Это может быть 30−40 лет и даже дольше. Урановая пыль наиболее вредна для здоровья человека при попадании в легкие или раны: она может вызвать тяжелые формы рака», — пояснил Никулин в беседе с aif.ru.
Специалист подчеркнул, что основная инфраструктура объекта расположена в подземных помещениях, что снижает вероятность масштабной аварии. Вместе с тем даже незначительные выбросы радиоактивных веществ могут быть опасны. По его словам, на заводе используют низкообогащенный уран, а не изотопы, применяемые на атомных станциях. Поэтому аварии масштаба Чернобыля не ожидается, но локальное загрязнение территории может сохраниться на десятилетия — до наступления периода полураспада урана.
Он также напомнил, что после применения урановых боеприпасов в Ираке и Косово количество онкологических заболеваний выросло в несколько раз. Даже при незначительной утечке радиации последствия для населения и окружающей среды могут сохраняться много лет.
После израильских авиаударов 13 июня, надземная часть завода в Натанзе, где обогащался уран до 60%, была уничтожена вместе с электроинфраструктурой, что подтвердил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Местные СМИ сообщали о пожаре на объекте, а также о масштабной атаке на другие ядерные объекты Ирана, в результате чего воздушное пространство страны было временно закрыто. В настоящий момент взаимный обстрел Ирана и Израиля продолжается.