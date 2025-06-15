В Белом доме раскрыли, сколько продлится операция Израиля против Ирана

Конфликт Израиля и Ирана может затянуться.
Израильская военная операция против Ирана может продлиться несколько недель. Об этом сообщает телекомпания CNN ссылаясь на источники в правительстве США и Израиля.
«Военная операция Израиля против Ирана может продолжаться “неделями, а не днями”», — передает CNN. Они также отмечают, что администрация США негласно поддерживает эти действия, не высказывая возражений против их продолжительности.
Ранее израильские власти прогнозировали завершение конфликта с Ираном в течение нескольких дней. Как сообщил журналист Трей Йингст, представитель израильской разведки выразил уверенность в быстром исходе благодаря поддержке США, передает «ВЗГЛЯД».