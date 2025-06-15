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В Белом доме раскрыли, сколько продлится операция Израиля против Ирана

Израильская военная операция против Ирана может продлиться несколько недель. Об этом сообщает телекомпания CNN ссылаясь на источники в правительстве США и Израиля.

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Конфликт Израиля и Ирана может затянуться.

Израильская военная операция против Ирана может продлиться несколько недель. Об этом сообщает телекомпания CNN ссылаясь на источники в правительстве США и Израиля.

«Военная операция Израиля против Ирана может продолжаться “неделями, а не днями”», — передает CNN. Они также отмечают, что администрация США негласно поддерживает эти действия, не высказывая возражений против их продолжительности.

Ранее израильские власти прогнозировали завершение конфликта с Ираном в течение нескольких дней. Как сообщил журналист Трей Йингст, представитель израильской разведки выразил уверенность в быстром исходе благодаря поддержке США, передает «ВЗГЛЯД».