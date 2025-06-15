Экс-президента Франции Николя Саркози лишили высшей государственной награды

Причиной для столь радикальных мер стало то, что Николя Саркози был осужден по делу о торговле влиянием и оказании давления на следствие. В декабре 2024 года Кассационный суд Франции — высшая судебная инстанция страны — подтвердил решение апелляционного суда, который приговорил бывшего президента к одному году лишения свободы.