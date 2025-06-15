Экс-президента Франции Николя Саркози лишили высшей государственной награды

Саркози лишили национального ордена Почетного легиона.
Бывший президент Франции Николя Саркози лишен ордена Почетного легиона — высшей государственной награды страны. Официальный приказ Великого канцлера Национального ордена опубликован на сайте правительства страны.
«Приказом Великого Канцлера Национального ордена Почетного легиона, господин Николя Саркози автоматически исключается из Национального ордена Почетного легиона», — говорится в официальном сообщении. Экс-глава Франции был лишен прав и прерогатив, связанных со статусом члена Ордена.
Причиной для столь радикальных мер стало то, что Николя Саркози был осужден по делу о торговле влиянием и оказании давления на следствие. В декабре 2024 года Кассационный суд Франции — высшая судебная инстанция страны — подтвердил решение апелляционного суда, который приговорил бывшего президента к одному году лишения свободы.
В начале февраля 2025 года на него надели электронный браслет, передает «Национальная служба Новостей». Такое наказание определил ему суд по делу о прослушке телефонов, по которому политик проходил в качестве обвиняемого.
Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Орден Почетного легиона был присвоен ему в 2007 году сразу после вступления в должность главы государства.
Николя Саркози стал лишь вторым президентом Франции, который был лишен ордена Почетного легиона. Аналогичная санкция была применена к Филиппу Петену в 1945 году после осуждения за государственную измену и передачу разведывательной информации нацистской Германии.