Водитель, сбивший насмерть двух школьников на скорости 118 км/ч, приговорён к 8,5 годам тюрьмы

Молодой человек управлял автомобилем, принадлежащим его отцу, и двигался по трассе Пахтаобод-Янгиобод. На участке дороги с ограничением скорости в 60 км/ч он мчался со скоростью 118 км/ч. Чтобы избежать столкновения с другой машиной, он резко вывернул руль и сбил двух детей, которые возвращались домой из школы. Оба ребёнка скончались на месте от полученных травм.
На суде представители семей погибших не потребовали ни материальной, ни моральной компенсации. Они заявили, что хотят одного — справедливости и самого строгого наказания для виновника.
Суд признал водителя виновным по пункту «а» части третьей статьи 266 Уголовного кодекса — Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы. Ему назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Максимальное наказание по данной статье — 10 лет.
Как вы думаете, это справедливое наказание? Пишите в комментариях.