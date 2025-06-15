Водитель, сбивший насмерть двух школьников на скорости 118 км/ч, приговорён к 8,5 годам тюрьмы

Молодой человек управлял автомобилем, принадлежащим его отцу, и двигался по трассе Пахтаобод-Янгиобод. На участке дороги с ограничением скорости в 60 км/ч он мчался со скоростью 118 км/ч. Чтобы избежать столкновения с другой машиной, он резко вывернул руль и сбил двух детей, которые возвращались домой из школы. Оба ребёнка скончались на месте от полученных травм.