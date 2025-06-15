Российская бодибилдерша Юлия Родина утонула в Таиланде

Ранее в Таганроге в отеле утонула 63-летняя женщина. По словам свидетелей, пенсионерка употребляла спиртные напитки в баре отеля, а затем решила искупаться в бассейне. Отдыхающие вытащили женщину из воды, однако прибывшие медики констатировали её смерть. Полиция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.