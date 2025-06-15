Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индийский миллиардер умер в Британии, проглотив пчелу во время игры в поло

После нападения насекомого у 58-летнего бизнесмена начался анафилактический шок.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Индийский миллиардер Санджай Капур скончался от укуса пчелы, которая залетела ему в рот, когда он играл в поло в Британии, сообщила газета Daily Mirror.

Это произошло 12 июня. После нападения насекомого у 58-летнего бизнесмена начался анафилактический шок, который привел к остановке сердца.

Капур был известен дружескими отношениями с британской королевской семьёй и часто принимал участие в матчах с аристократами. Точная причина его смерти пока устанавливается.

Напомним, в декабре в результате несчастного случая в горах Монтсеррат недалеко от испанского города Барселона погиб один из богатейших людей Испании Исак Андик. Предприниматель поскользнулся на тропе и упал в ущелье с высоты 150 м.