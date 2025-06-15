Индийский миллиардер умер в Британии, проглотив пчелу во время игры в поло

Индийский миллиардер Санджай Капур скончался от укуса пчелы, которая залетела ему в рот, когда он играл в поло в Британии, сообщила газета Daily Mirror.
Это произошло 12 июня. После нападения насекомого у 58-летнего бизнесмена начался анафилактический шок, который привел к остановке сердца.
Капур был известен дружескими отношениями с британской королевской семьёй и часто принимал участие в матчах с аристократами. Точная причина его смерти пока устанавливается.
Напомним, в декабре в результате несчастного случая в горах Монтсеррат недалеко от испанского города Барселона погиб один из богатейших людей Испании Исак Андик. Предприниматель поскользнулся на тропе и упал в ущелье с высоты 150 м.