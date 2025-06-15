Во время демонстрации в Солт-Лейк-Сити произошла стрельба

В Солт-Лейк-Сити, штат Юта, во время публичного мероприятия произошла стрельба. В результате инцидента один человек получил тяжёлые ранения, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Об этом стало известно от представителей полиции города.
«Мы расследуем инцидент, который, предположительно, связан с демонстрацией рядом со Стейт Стрит. Мы можем подтвердить, что в результате стрельбы один человек получил серьёзные травмы», — говорится в заявлении полиции.
Местная телевизионная станция и дочерняя компания телеканала CBS KUTV уточняют, что инцидент произошёл во время общенациональной акции протеста No Kings («Нет королям») против политики президента США Дональда Трампа.
Как минимум один человек серьёзно пострадал в результате стрельбы, произошедшей во время акции протеста «Нет королям», приводит подробности KUTV.
Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings, которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения лидера страны. Военный парад в столице США совпадает с 79-м днём рождения Трампа.