ANI: на севере Индии разбился вертолёт с семью людьми на борту

Как передает агентство ANI, в северных Гималаях на территории Индии произошла авиакатастрофа с участием вертолета.
Согласно предварительным сведениям, в авиакатастрофе пострадали семь человек, в том числе командир воздушного судна.
При этом индийский телеканал NDTV со ссылкой на свои источники сообщает о возможной гибели всех пассажиров и членов экипажа, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Уточняется, что воздушное судно совершало рейс из населенного пункта Кедарнатх, расположенного в гористой части Уттаракханда. По предварительной информации, причиной авиапроисшествия могли стать сложные метеорологические условия.
Напомним, что ранее авиакатастрофа произошла с лайнером Boeing 787 Dreamliner, выполнявшим рейс из Ахмедабада в Лондон. Воздушное судно потерпело крушение вблизи аэропорта вылета, рухнув на здание общежития медицинского учебного заведения.