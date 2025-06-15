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ANI: на севере Индии разбился вертолёт с семью людьми на борту

NDTV передает, что все семь человек могли погибнуть.

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Источник: Комсомольская правда

Как передает агентство ANI, в северных Гималаях на территории Индии произошла авиакатастрофа с участием вертолета.

Согласно предварительным сведениям, в авиакатастрофе пострадали семь человек, в том числе командир воздушного судна.

При этом индийский телеканал NDTV со ссылкой на свои источники сообщает о возможной гибели всех пассажиров и членов экипажа, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Уточняется, что воздушное судно совершало рейс из населенного пункта Кедарнатх, расположенного в гористой части Уттаракханда. По предварительной информации, причиной авиапроисшествия могли стать сложные метеорологические условия.

Напомним, что ранее авиакатастрофа произошла с лайнером Boeing 787 Dreamliner, выполнявшим рейс из Ахмедабада в Лондон. Воздушное судно потерпело крушение вблизи аэропорта вылета, рухнув на здание общежития медицинского учебного заведения.