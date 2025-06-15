На севере Индии разбился вертолет

Вертолет потерпел крушение в горах Гималаи на севере Индии. Об этом сообщило местное агентство новостей ANI.
На борту вертолета находились семь человек, включая пилота.
По данным телеканала NDTV, все находившиеся на борту вертолета люди погибли.
Официальная причина крушения вертолета пока не называется. По предварительной версии, вертолет мог рухнуть из-за неблагоприятных погодных условий.
Известно, что вертолет возвращался из горной деревни Кедарнатх в штате Уттаракханд.
Ранее индийский телеканал назвал еще одну причину крушения самолета Boeing.