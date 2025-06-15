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Силы ПВО за ночь сбили шесть украинских беспилотников над территорией России

За ночь воскресенья, 15 июня, силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как создавалась новая Россия

За ночь воскресенья, 15 июня, силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что пять дронов было сбито над Белгородской областью и один — над Орловской.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — цитирует Минобороны ТАСС.

Также стало известно, что в ночь 15 июня ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет и беспилотников. Сообщается, что в атаке были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Калибр», а также беспилотники «Герань».

За ночь 14 июня российская ПВО уничтожила 66 украинских беспилотных летательных аппаратов.