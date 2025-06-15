Над двумя регионами России сбиты беспилотники

«Дежурными средствами ПВО в течение ночи были уничтожены шесть украинских беспилотников: пять над территорией Белгородской области и еще один — над Орловской областью», — отмечает военное ведомство в своем telegram-канале. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.