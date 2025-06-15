Над двумя регионами России сбиты беспилотники

Над Орловской и Белгородской областями сбили шесть дронов.
В ночь на 15 июня российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников, запущенных с территории Украины. Летающие объекты были сбиты над Белгородской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО в течение ночи были уничтожены шесть украинских беспилотников: пять над территорией Белгородской области и еще один — над Орловской областью», — отмечает военное ведомство в своем telegram-канале. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.
Дроны ВСУ периодически атакуют российские регионы. Только прошлой ночью средства ПВО перехватили и ликвидировали более 60 украинских БПЛА.