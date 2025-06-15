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Над двумя регионами России сбиты беспилотники

В ночь на 15 июня российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников, запущенных с территории Украины. Летающие объекты были сбиты над Белгородской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как создавалась новая Россия

Над Орловской и Белгородской областями сбили шесть дронов.

В ночь на 15 июня российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников, запущенных с территории Украины. Летающие объекты были сбиты над Белгородской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО в течение ночи были уничтожены шесть украинских беспилотников: пять над территорией Белгородской области и еще один — над Орловской областью», — отмечает военное ведомство в своем telegram-канале. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.

Дроны ВСУ периодически атакуют российские регионы. Только прошлой ночью средства ПВО перехватили и ликвидировали более 60 украинских БПЛА.