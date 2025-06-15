В Индии разбился вертолет

По информации Управления по развитию гражданской авиации Уттаракханда (UCADA), крушение авиасудно потерпело рано утром, примерно в 5:20. На борту воздушного судна находились семь человек: пилот и шесть паломников, среди которых были пятеро взрослых и один ребенок.