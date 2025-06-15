В Индии разбился вертолет

В Индии вертолет с паломниками потерпел крушение.
Вертолет с семью людьми на борту потерпел крушение в районе Кедарнатха в Гималаях на севере Индии утром. По данным NDTV, в результате происшествия все находившиеся в вертолете погибли, однако официального подтверждения числа жертв пока не поступало.
«Вертолет компании Aryan Aviation летел в Гуптакаши из Кедарнатх Дхама. На борту находились семь человек, включая пилота», — сообщил NDTV. Там же отметили, что все находившиеся на борту погибли.
По информации агентства, воздушное судно возвращалось из деревни Кедарнатх, расположенной в штате Уттаракханд. Причиной крушения могли стать сложные погодные условия, характерные для этого высокогорного региона.
По информации Управления по развитию гражданской авиации Уттаракханда (UCADA), крушение авиасудно потерпело рано утром, примерно в 5:20. На борту воздушного судна находились семь человек: пилот и шесть паломников, среди которых были пятеро взрослых и один ребенок.
По данным телеканала, это уже пятый подобный инцидент за 6 недель. Ранее, 7 июня, вертолет, направлявшийся в Кедарнатх, был вынужден приземлиться на шоссе в Уттаракханде из-за технической неисправности во время взлета.
Позже в Индии произошла еще одна авиакатастрофа. По меньшей мере 310 человек стали жертвами авиакатастрофы, произошедшей в западной части Индии. Крушение претерпел Boeing 787 Dreamliner. Пилот сообщал о нехватке тяги при взлете, передает «Национальная служба новостей».