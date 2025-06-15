Омичка погибла при переходе путей в неположенном месте

Накануне омские транспортные полицейские начали расследование обстоятельств смертельного инцидента на железнодорожных путях. В дежурную часть Омского линейного управления МВД России поступило сообщение о травмировании человека на перегоне между станциями Карбышево-1 и Пламя.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность погибшей — это 46-летняя жительница Омска. Женщина пыталась пересечь железнодорожные пути в неположенном месте, что привело к трагичным последствиям. Несмотря на то, что машинист пассажирского поезда заметил пешехода и предпринял все возможные меры — подал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.