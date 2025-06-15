Омичка погибла при переходе путей в неположенном месте

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность погибшей — это 46-летняя жительница Омска. Женщина пыталась пересечь железнодорожные пути в неположенном месте, что привело к трагичным последствиям. Несмотря на то, что машинист пассажирского поезда заметил пешехода и предпринял все возможные меры — подал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.