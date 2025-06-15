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В Техасе опровергли сообщения о стрельбе на военной базе Форт-Кавасос

Чиновники военной базы Форт-Кавасос в Центральном Техасе опровергли слухи о стрельбе. Об этом сообщает телеканал CBS.

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Источник: Life.ru

Представители базы опровергли сообщения о стрельбе. Видео © Х / rawsalerts.

«Несмотря на первоначальные сообщения, чиновники Форт-Кавасос заявили, что в субботу на военном объекте Центрального Техаса не было активного стрелка и перекрытия территории», — говорится в сообщении.

Как уточнили представители базы, в субботу на военном объекте произошёл инцидент в рекреационной зоне на озере Белтон — популярном месте для отдыха военнослужащих и их семей. По данным местного филиала CBS, в происшествии были замешаны два человека. В настоящее время ситуацию расследуют власти базы.

Ранее Life.ru писал, что стрельба произошла во время акции «Нет королям» в Солт-Лейк-Сити. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Обстоятельства инцидента и его мотивы выясняются. В субботу в американских городах начались протесты против политики президента США Дональда Трампа.