Минобороны РФ: Над двумя регионами России за ночь сбили 6 беспилотников ВСУ

Согласно официальному заявлению ведомства, пять беспилотников были уничтожены над Белгородской областью, ещё один — над Орловской. Дежурные средства ПВО успешно справились с угрозой, предотвратив возможное нарушение воздушного пространства страны.
Ночью 15 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Киеве, Черкасской и Николаевской областях. По данным «Военкоров Русской весны», Россия нанесла комбинированный удар по Незалежной с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал», крылатых ракет «Калибр» и ударных дронов «Герань».