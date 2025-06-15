Названо мощное оружие, которым был нанесен удар по Тель-Авиву

В ночь на 13 июня израильская армия начала масштабную военную операцию под кодовым названием «Восстающий лев». В ходе операции ВВС Израиля нанесли удары по ряду военных и научных объектов на территории Ирана, включая объекты ядерной программы в городах Натанз и Фордо, а также по позициям вооруженных сил страны в других регионах, в том числе в Тегеране. Сообщалось о гибели высокопоставленных представителей иранского военного руководства, среди которых глава Генерального штаба Вооруженных сил и командующий КСИР, а также ряда ученых, связанных с ядерными разработками.