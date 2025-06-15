Названо мощное оружие, которым был нанесен удар по Тель-Авиву

Иран запустил по Израилю баллистические ракеты с особыми боеголовками (архивное фото).
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана применил новые тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты «Хадж Касем» в ходе очередной фазы атак на территорию Израиля, включая Тель-Авив. Они оснащены баллистическими установками «разрушительной мощности». Об этом сообщает иранское агентство Fars.
«КСИР применил в ходе нового ответного этапа израильскому режиму тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты “Хадж Касем”», — сообщают журналисты, ссылаясь на свои источники. Причем ракеты оснащены специальными боеголовками разрушительной мощности.
В ночь на 13 июня израильская армия начала масштабную военную операцию под кодовым названием «Восстающий лев». В ходе операции ВВС Израиля нанесли удары по ряду военных и научных объектов на территории Ирана, включая объекты ядерной программы в городах Натанз и Фордо, а также по позициям вооруженных сил страны в других регионах, в том числе в Тегеране. Сообщалось о гибели высокопоставленных представителей иранского военного руководства, среди которых глава Генерального штаба Вооруженных сил и командующий КСИР, а также ряда ученых, связанных с ядерными разработками.