Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль назвал число пострадавших от иранских ударов

В результате иранских ударов по территории Израиля пострадали 240 человек.

Как создавалась новая Россия

В результате иранских ударов по территории Израиля пострадали 240 человек. Об этом со ссылкой на израильские СМИ сообщает телеграм-канал Baza.

Также известно минимум о пяти погибших гражданах Израиля в результате удара по многоэтажному дому в Бат-Яме. Среди погибших — двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Сейчас там идет разбор завалов.

Кроме того, около 35 человек по всему Израилю сейчас считаются пропавшими без вести.

Ранее также сообщалось, что иранские ракеты повредили научный институт неподалеку от Тель-Авива.

Читайте также: Источник в Белом доме сообщил, что Трамп одобрил план бить по Ирану «неделями».