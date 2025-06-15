Израиль назвал число пострадавших от иранских ударов

В результате иранских ударов по территории Израиля пострадали 240 человек. Об этом со ссылкой на израильские СМИ сообщает телеграм-канал Baza.
Также известно минимум о пяти погибших гражданах Израиля в результате удара по многоэтажному дому в Бат-Яме. Среди погибших — двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Сейчас там идет разбор завалов.
Кроме того, около 35 человек по всему Израилю сейчас считаются пропавшими без вести.
Ранее также сообщалось, что иранские ракеты повредили научный институт неподалеку от Тель-Авива.
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