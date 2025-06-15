В селе Омской области годовалая девочка утонула в ведре

В селе Тихвинка Павлоградского района в 30-литровом ведре с водой утонула годовалая девочка. В СУ СКР по Омской области заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Трагедия произошла накануне, 14 июня. Как уже установило следствие, около 17:00 пьяные родители девочки улеглись спать, оставив ее и двух сыновей четырех и трех лет без присмотра. Через два часа горе-мамаша проснулась и обнаружила дочь головой в ведре. Как показала судебно-медицинская экспертиза, девочка задохнулась в воде.
Помимо расследования дела о причинении смерти по неосторожности, следователи намерены дать оценку действиям работникам профилактических служб. Семья, где произошла трагедия, была неблагополучной, родители трех малолетних детей злоупотребляли алкоголем.