В результате удара по дому в Израиле погибли четверо, среди них дети. Видео

«Число погибших в результате иранского ракетного удара по Бат-Яму возросло до трех человек. По данным полиции, две раненые женщины, эвакуированные с места происшествия, скончались», — сообщил портал со ссылкой на правоохранительные органы. По данным «Гаарец», погибло четыре человека, среди которых два ребенка и две пожилые женщины.