В результате удара по дому в Израиле погибли четверо, среди них дети. Видео

В результате атаки Ирана по Бат-Яму возросло количество погибших.
В результате ракетного удара по жилому дому в городе Бат-Ям (Израиль) погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом 15 июня сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на местную полицию.
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«Число погибших в результате иранского ракетного удара по Бат-Яму возросло до трех человек. По данным полиции, две раненые женщины, эвакуированные с места происшествия, скончались», — сообщил портал со ссылкой на правоохранительные органы. По данным «Гаарец», погибло четыре человека, среди которых два ребенка и две пожилые женщины.
Ранее израильские СМИ сообщили, что удар по жилому зданию в Бат-Яме был нанесен с территории Ирана в ночь на воскресенье. Сообщалось, что результате ударов Ирана в Бат-Яме погибла женщина в возрасте около 60 лет.
Около 35 человек числятся пропавшими без вести после обрушения многоэтажки. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, специалисты разбирают завалы в надежде найти выживших.
14 июня 2025 года между Ираном и Израилем начались военные действия, сопровождающиеся взаимными ракетными ударами. Как сообщают местные информационные агентства, атаки осуществляются не только по столицам государств, но также направлены на важные инфраструктурные объекты, в том числе ядерные объекты обеих стран. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.