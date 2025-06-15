Трамп открестился от причастности США к нападению Израиля на Иран. Скрин

Стороны перешли к активным боевым действиям, нанося удары по столицам и ядерным объектам друг друга. Несмотря на то, что официально ни одна из стран не объявила войну, верховный лидер Ирана подчеркнул, что, по его мнению, «Израиль уже начал войну». Также Иранские командиры заявили о планах расширить атаковать американские базы в регионе.