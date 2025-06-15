Трамп открестился от причастности США к нападению Израиля на Иран. Скрин

Трамп ответил на угрозу Ирана атаковать базы США.
Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Ирана после нападения на эту страну. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не причастны к атаке, и пригрозил Ирану «невиданной ранее» силой в случае нападения на США.
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«США не имеют никакого отношения к нападению на Иран сегодня вечером. Если Иран каким-либо образом нападет на нас, на вас обрушится вся мощь Вооруженных сил США, невиданная ранее», — заявил Трамп. Сообщение в адрес Ирана он опубликовал в социальной сети Truth Social.
В своем заявлении Трамп вновь выразил уверенность, что Соединенные Штаты способны быстро организовать соглашение между Ираном и Израилем, чтобы завершить продолжающееся противостояние. Ранее на Ближнем Востоке произошло обострение противостояния между Ираном и Израилем.
Стороны перешли к активным боевым действиям, нанося удары по столицам и ядерным объектам друг друга. Несмотря на то, что официально ни одна из стран не объявила войну, верховный лидер Ирана подчеркнул, что, по его мнению, «Израиль уже начал войну». Также Иранские командиры заявили о планах расширить атаковать американские базы в регионе.
Трамп открестился от причастности США к нападению Израиля на ИранФото: скрин.