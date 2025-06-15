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Двое пьяных молодых людей на каршеринге врезались в автобус в Москве

Двое пьяных молодых людей на каршеринге врезались в автобус в Москве. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Двое пьяных молодых людей на каршеринге врезались в автобус в Москве. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Одного из парней, находившихся в машине, забрали на скорой. Второй остался на месте аварии.

На опубликованных кадрах видно, что у арендованной машины поврежден задний бампер и разбито лобовое стекло. Автобус в результате столкновения практически не пострадал, передает телеканал.

13 июня пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Симферопольском шоссе перед ЦКАД. По предварительным данным, в аварии пострадали шесть пассажиров и сам водитель.