Двое пьяных молодых людей на каршеринге врезались в автобус в Москве. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Одного из парней, находившихся в машине, забрали на скорой. Второй остался на месте аварии.
На опубликованных кадрах видно, что у арендованной машины поврежден задний бампер и разбито лобовое стекло. Автобус в результате столкновения практически не пострадал, передает телеканал.
13 июня пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Симферопольском шоссе перед ЦКАД. По предварительным данным, в аварии пострадали шесть пассажиров и сам водитель.