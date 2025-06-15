В Башкирии снизились ипотечные ставки

Согласно последним данным Центробанка РФ, опубликованным на платформе ЕМИСС, в 2025 году в Башкирии отмечается снижение процентных ставок по ипотеке.
На апрель текущего года средний показатель ипотечной ставки в регионе зафиксирован на уровне 8,29%, тогда как в марте он составлял 8,45%. Для сравнения, в апреле 2024 года заемщики сталкивались с более высокими процентами — 8,63%.
По информации регулятора, общероссийский средний показатель ипотечной ставки в апреле 2025 года достиг 7,69%. Однако ситуация значительно варьируется в зависимости от субъекта России.
Наиболее выгодные условия кредитования сложились в Бурятии (4,47%), Сахалинской области (4,62%) и Приморском крае (4,88%). В то же время максимальные ставки зафиксированы в Чеченской Республике (19,41%) и Ингушетии (19,05%), что значительно превышает среднероссийские значения.