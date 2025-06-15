При падении вертолета в Индии погибли семь человек

По данным телеканала, трагедия произошла утром в воскресенье. На борту находились шесть пассажиров и один пилот.
«Трагедия произошла в Уттаракханде: вертолет, направлявшийся в храм Кедарнатха, потерпел крушение, в результате чего погибли все семь человек, находившихся на борту», — говорится в соцсети X телеканала.
Индийское агентство ANI со ссылкой на местное управление по делам авиации штата Уттаракханд сообщает, что вертолет упал недалеко от населенного пункта Гаурикунд штата Уттаракханд. На место крушения прибыли спасательные службы.
По словам ANI, предварительной причиной катастрофы могла стать плохая погода.