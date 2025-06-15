В Омской области годовалый ребенок утонул в ведре из-за пьяных родителей

В селе Тихвинка Павлоградского района Омской области произошла страшная трагедия с участием малолетнего ребенка. Около 19 часов 14 июня в частном доме мать обнаружила тело своей годовалой дочери в ведре с водой. По данному факту следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия, около 17 часов родители девочки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставили без присмотра свою годовалую дочь и двух её братьев (2021 и 2022 годов рождения), после чего легли спать. Проснувшись около 19 часов, мать обнаружила дочь без признаков жизни в ведре с водой. Согласно заключению судмедэксперта, смерть ребенка наступила в результате асфиксии в воде.
Семья характеризуется как неблагополучная: родители злоупотребляют алкоголем, а мать ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, а виновные лица понесут наказание. Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям работников социальных служб, которые должны были осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания детей в данной многодетной семье.