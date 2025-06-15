В Омской области годовалый ребенок утонул в ведре из-за пьяных родителей

По данным следствия, около 17 часов родители девочки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставили без присмотра свою годовалую дочь и двух её братьев (2021 и 2022 годов рождения), после чего легли спать. Проснувшись около 19 часов, мать обнаружила дочь без признаков жизни в ведре с водой. Согласно заключению судмедэксперта, смерть ребенка наступила в результате асфиксии в воде.