В Индии при крушении вертолёта погибли семь человек

Семь человек погибли в результате крушения вертолета в Гималаях на севере Индии, сообщило агентство PTI со ссылкой на управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями округа Рудрапраяг в штате Уттаракханд.
Уточняется, что речь идёт о пилоте воздушного судна и шести паломниках. Инцидент произошёл над лесным массивом Гаурикунда.
Вертолёт вылетел из деревни Кедарнатх, которая находится на высоте более 3,5 тыс. метров над уровнем моря, и двигался в условиях плохой видимости вследствие неблагоприятной погоды. Вскоре после подъёма высоты воздушное судно упало и загорелось.
Напомним, 10 апреля возле американского города Нью-Йорка разбился вертолёт. Он упал в реку Гудзон. Жертвами происшествия стали шесть человек. В их числе оказались генеральный директор испанского отделения компании Siemens Агустин Эскобар, его супруга и трое детей.