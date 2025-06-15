Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии при крушении вертолёта погибли семь человек

Воздушное судно упало над лесным массивом Гаурикунда в Гималаях и загорелось.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Семь человек погибли в результате крушения вертолета в Гималаях на севере Индии, сообщило агентство PTI со ссылкой на управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями округа Рудрапраяг в штате Уттаракханд.

Уточняется, что речь идёт о пилоте воздушного судна и шести паломниках. Инцидент произошёл над лесным массивом Гаурикунда.

Вертолёт вылетел из деревни Кедарнатх, которая находится на высоте более 3,5 тыс. метров над уровнем моря, и двигался в условиях плохой видимости вследствие неблагоприятной погоды. Вскоре после подъёма высоты воздушное судно упало и загорелось.

Напомним, 10 апреля возле американского города Нью-Йорка разбился вертолёт. Он упал в реку Гудзон. Жертвами происшествия стали шесть человек. В их числе оказались генеральный директор испанского отделения компании Siemens Агустин Эскобар, его супруга и трое детей.