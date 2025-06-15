Военная база имама Хасана попала под удары ВВС Израиля. Видео

Израиль атаковал военную базу в иранском городе Керманшах.
ВВС Израиля утром 15 июня нанесли ракетный удар по военной базе имама Хасана, расположенной в иранском городе Керманшах. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на собственного корреспондента с места событий.
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«После нападения на военную базу имама Хасана в Керманшахе в казармах произошли взрывы», — сообщило агентство. В небе над городом отчетливо виден столб дыма, он окутал весь район.
По данным Tasnim, атака была не единственной: воздушные силы Израиля также нанесли удары по объектам в городе Штирин, который находится на западе Ирана.
14 июня 2025 года между Ираном и Израилем начались военные действия, сопровождающиеся взаимными ракетными ударами. Как сообщают местные информационные агентства, атаки осуществляются не только по столицам государств, но также направлены на важные инфраструктурные объекты, в том числе ядерные объекты обеих стран. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.