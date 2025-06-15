Несколько десятков человек пропали без вести после ударов Ирана по Бат-Яму

Около 35 человек пропали без вести после удара Ирана по израильскому Бат-Яму.
Около 35 человек числятся пропавшими без вести после ракетных ударов Ирана по израильскому городу Бат-Ям, расположенному рядом с Тель-Авивом. Об этом сообщает издание Ynet.
«Примерно 35 человек пропали на месте удара (Ирана — ред.) в Бат-Яме (Израиль)», — говорится в публикации издания. Журналисты ссылаются на источники из командования тыла.
Атака на Бат-Ям произошла в рамках масштабного ракетного удара Ирана по Израилю в ночь на 14 июня, который стал ответом на повреждение иранской ядерной инфраструктуры. В ходе атаки по Израилю было выпущено свыше 100 ракет, часть из которых достигла целей, приведя к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Израильские власти продолжают поисково-спасательные работы, а ситуация в регионе остается напряженной.