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Несколько десятков человек пропали без вести после ударов Ирана по Бат-Яму

Около 35 человек числятся пропавшими без вести после ракетных ударов Ирана по израильскому городу Бат-Ям, расположенному рядом с Тель-Авивом. Об этом сообщает издание Ynet.

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Около 35 человек пропали без вести после удара Ирана по израильскому Бат-Яму.

Около 35 человек числятся пропавшими без вести после ракетных ударов Ирана по израильскому городу Бат-Ям, расположенному рядом с Тель-Авивом. Об этом сообщает издание Ynet.

«Примерно 35 человек пропали на месте удара (Ирана — ред.) в Бат-Яме (Израиль)», — говорится в публикации издания. Журналисты ссылаются на источники из командования тыла.

Атака на Бат-Ям произошла в рамках масштабного ракетного удара Ирана по Израилю в ночь на 14 июня, который стал ответом на повреждение иранской ядерной инфраструктуры. В ходе атаки по Израилю было выпущено свыше 100 ракет, часть из которых достигла целей, приведя к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Израильские власти продолжают поисково-спасательные работы, а ситуация в регионе остается напряженной.