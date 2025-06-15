Несколько десятков человек пропали без вести после ударов Ирана по Бат-Яму

Атака на Бат-Ям произошла в рамках масштабного ракетного удара Ирана по Израилю в ночь на 14 июня, который стал ответом на повреждение иранской ядерной инфраструктуры. В ходе атаки по Израилю было выпущено свыше 100 ракет, часть из которых достигла целей, приведя к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Израильские власти продолжают поисково-спасательные работы, а ситуация в регионе остается напряженной.