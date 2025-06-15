В США задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих

«В ходе предварительного расследования установлено, что Чеклик-младший умышленно направил свой автомобиль в сторону расходящейся толпы людей, в результате чего был сбит по меньшей мере один человек. На данный момент информация о пострадавших не поступала, и личность человека, на которого был совершён наезд, пока не установлена», — говорится в заявлении полицейского управления города Калпер.