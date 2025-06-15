Стрельба, слезоточивый газ и танки: США в огне протестов против Трампа

В Солт-Лейк-Сити во время акции протеста «Нет королям» произошла стрельба, в результате которой один человек получил тяжелое ранение. Пострадавший находится в критическом состоянии, а число жертв может увеличиться. Полиция пока не располагает информацией о личности нападавшего, но есть сведения, что он также мог быть ранен.