Стрельба, слезоточивый газ и танки: США в огне протестов против Трампа

Около 14 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против политики Трампа.
В Солт-Лейк-Сити во время акции протеста «Нет королям» произошла стрельба, в результате которой один человек получил тяжелое ранение. Пострадавший находится в критическом состоянии, а число жертв может увеличиться. Полиция пока не располагает информацией о личности нападавшего, но есть сведения, что он также мог быть ранен.
Протесты вспыхнули в ответ на военный парад, организованный президентом США Дональдом Трампом. Подробнее о протестах в США — в материале URA.RU.
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«Нет королям»: массовые протесты против Трампа охватили США.
В субботу тысячи американцев вышли на улицы городов по всей стране, протестуя против политики Трампа. Акции под лозунгом «Нет королям» прошли в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и других крупных городах, а также в небольших населенных пунктах. Демонстранты выражали несогласие с иммиграционной политикой, сокращением социальных программ и проведением военного парада в честь дня рождения президента США, сообщает The New York Times.
В Миннесоте митинги были отменены из-за угрозы нападения, а в Хьюстоне демонстранты, напротив, мирно вручали цветы полицейским. Некоторые акции сопровождались живой музыкой и напоминали праздничные мероприятия.
По мере завершения официальной части протестов в ряде городов возникли стычки с правоохранительными органами. В Шарлотте полиция распылила химические раздражители, а в Техасе несколько человек были задержаны после столкновений. Отдельные инциденты произошли из-за контрпротестующих — в Огайо и Вирджинии зафиксированы случаи нападения на демонстрантов.
Насилие во время протестов.
В Вирджинии мужчина намеренно въехал на внедорожнике в толпу демонстрантов, сбив одного человека, после чего был арестован за умышленное нападение. В Сан-Франциско аналогичный инцидент привел к травмам четырех протестующих, власти рассматривают это как преднамеренное преступление.
В Техасе угрозы в адрес законодателей вынудили закрыть территорию Капитолия штата. Трагическим событием стало убийство представителя штата Миннесота Мелиссы Хортман и ее мужа, которое власти связывают с политической мотивацией, сообщает The Guardian.
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Протесты в Лос-Анджелесе: столкновения и комендантский час.
В центре Лос-Анджелеса произошли столкновения между протестующими и полицией, несмотря на действующий комендантский час. Демонстранты бросали в правоохранителей камни, бутылки и фейерверки, на что полиция ответила применением химических раздражителей. Власти сообщили, что часть протестующих препятствовала работе журналистов, не допуская их в зону конфликта, сообщает CNN.
Вдоль проезжей части выстроились ряды полицейских машин и спецтехники, блокирующие движение. Официальные представители правоохранительных органов предупредили, что все нарушители комендантского часа будут задержаны.
Приведут ли протесты к масштабной гражданской войне.
Напряжение в американском обществе растет — мексиканские мигранты, сталкиваясь с дискриминацией при трудоустройстве, все чаще вспоминают исторические обиды. Преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская отмечают, что языковой барьер и низкооплачиваемая работа ограничивают их возможности, усиливая недовольство. Между тем политическая борьба между республиканцами и демократами только подогревает конфликт.
Калифорния, традиционно поддерживающая демократов, по мнению Богуславской, может стать эпицентром потенциального конфликта — здесь уже сейчас видны признаки нарастающего противостояния. Трамп и его сторонники стремятся укрепить позиции республиканцев, что вызывает резкий негатив у оппонентов.
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Как прошел прошлый протест в США.
Ранее 7 июня в Лос-Анджелесе прошли массовые беспорядки после полицейских рейдов против мигрантов. Протестующие строили баррикады, а власти ввели комендантский час и начали массовые задержания.
Трамп отправил в город Нацгвардию без согласия местных властей, что вызвало новый виток конфликта. Одновременно протесты с применением слезоточивого газа прошли в Нью-Йорке, Чикаго и других крупных городах.