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Часть Карлука осталась без света из-за врезавшегося в опору автомобиля

Вернуть свет в дома планируют до 16:00.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

ДТП стало причиной отключения электроэнергии в деревне Карлук Иркутского района. Авария на сетях произошла в 05:24 15 июня. Оказалось, что в этот момент в одну из опор воздушной линии электропередачи врезался автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

— Кроме разрушения основания самой опоры, также оборваны провода в 2 пролетах. Представителем ИЭСК составлен акт о нарушении, виновник будет привлечен к ответственности, — отметили в компании.

Специалисты уже работают над заменой опоры и восстановлением необходимых проводов. На время электроснабжение ограничили в домах на улицах Солнечная, Фабричный, Черемушки, Школьная. Вернуть свет жителям Карлука обещают к 16:00 текущего дня.