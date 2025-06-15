Часть Карлука осталась без света из-за врезавшегося в опору автомобиля

ДТП стало причиной отключения электроэнергии в деревне Карлук Иркутского района. Авария на сетях произошла в 05:24 15 июня. Оказалось, что в этот момент в одну из опор воздушной линии электропередачи врезался автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.