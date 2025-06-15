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В Самаре силовики вели погоню за нарушителем на гидроцикле в акватории Волги

В Самаре прошел крупный рейд по выявлению нарушителей на реке Волга.

Как создавалась новая Россия

В Самаре прошел крупный рейд по выявлению нарушителей на реке Волга. Подробности рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Как стало известно, проверка проходила при участии транспортной прокуратуры, инспекторов по маломерным судам мчс, средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте и Росгвардии.

За время рейда правоохранители обнаружили 28 нарушителей.

За одним из них даже пришлось устроить погоню — это был водитель гидроцикла, который при преследовании угрожал безопасности других судов.

В итоге нарушитель был пойман и оштрафован на 15 тысяч рублей.

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