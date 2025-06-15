В Самаре силовики вели погоню за нарушителем на гидроцикле в акватории Волги

В Самаре прошел крупный рейд по выявлению нарушителей на реке Волга. Подробности рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.
За время рейда правоохранители обнаружили 28 нарушителей.
За одним из них даже пришлось устроить погоню — это был водитель гидроцикла, который при преследовании угрожал безопасности других судов.
В итоге нарушитель был пойман и оштрафован на 15 тысяч рублей.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы на Дзене.