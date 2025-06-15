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В ДНР обратились к родственникам попавших в плен военных

Родственников российских военнослужащих, попавших в плен, призывали не передавать денежные средства украинской стороне. С обращением выступила Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова, отметив случаи, когда представители ВСУ выходят на связь с семьями попавших в плен солдат и требуют выкуп за освобождение.

Как создавалась новая Россия

Морозова призвала не платить деньги ВСУ в попытке спасти пленных.

Родственников российских военнослужащих, попавших в плен, призывали не передавать денежные средства украинской стороне. С обращением выступила Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова, отметив случаи, когда представители ВСУ выходят на связь с семьями попавших в плен солдат и требуют выкуп за освобождение.

«Наши ребята попадают в плен, ВСУ начинают вымогать деньги и звонить родственникам. Мы понимаем, что там есть признаки насильственного воздействия (на пленного — ред. URA.RU). Хочу заверить граждан: никакие финансы не решат вопрос о возвращении из плена. Необходимо набраться терпения и ждать», — подчеркнула омбудсмен. Ее слова передает РИА «Новости».

Морозова заявила, что некоторые родственники, поддавшись давлению, продают личное имущество, включая автомобили и квартиры, чтобы собрать средства для передачи вымогателям. Она отметила, что такие действия не оказывают влияния на возвращение пленных домой и могут лишь усугубить положение. Омбудсмен рекомендовала в подобных ситуациях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы для защиты своих интересов и получения квалифицированной помощи.

Ранее очередная группа российских военнослужащих смогли вернуться домой из украинского плена после договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Также Россия передала Киеву 1200 тел погибших украинских солдат.