В ДНР обратились к родственникам попавших в плен военных

Морозова заявила, что некоторые родственники, поддавшись давлению, продают личное имущество, включая автомобили и квартиры, чтобы собрать средства для передачи вымогателям. Она отметила, что такие действия не оказывают влияния на возвращение пленных домой и могут лишь усугубить положение. Омбудсмен рекомендовала в подобных ситуациях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы для защиты своих интересов и получения квалифицированной помощи.