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Число жертв атаки Ирана у Тель-Авива выросло до шести

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число жертв в израильском городе Бат-Ям у Тель-Авива после атаки Ирана выросло до шести, сообщает израильский телеканал I24.

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Источник: AP 2024

Ранее портал Ynet со ссылкой на службу скорой помощи Израиля MDA («Маген Давид Адом») сообщил о четыре погибших.

«Число погибших в Бат-Яме возросло до шести после того, как из-под завалов извлечены еще два тела», — говорится в сообщении телеканала.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к «точке невозврата» в создании ядерного оружия за короткое время.

Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба». Впоследствии израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших на территории Израиля.

Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.