Бастрыкин потребовал завести дело после нападения на участника СВО в Волгограде

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело после жестокого избиения участника СВО в Волгограде, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком. После появления в СМИ видеоролика, запечатлевшего жестокое нападение на мужчину, сотрудники регионального МВД и СК начали проверку. Шокирующие кадры, на которых группа молодых людей нападает на 46-летнего ветерана, вызвали волну негодования у волгоградцев. Инцидент произошел 12 июня в Тракторозаводском районе города, прямо на оживленной проезжей части на глазах у многочисленных очевидцев.