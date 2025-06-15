Бастрыкин потребовал завести дело после нападения на участника СВО в Волгограде

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело после жестокого избиения участника СВО в Волгограде, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком. После появления в СМИ видеоролика, запечатлевшего жестокое нападение на мужчину, сотрудники регионального МВД и СК начали проверку. Шокирующие кадры, на которых группа молодых людей нападает на 46-летнего ветерана, вызвали волну негодования у волгоградцев. Инцидент произошел 12 июня в Тракторозаводском районе города, прямо на оживленной проезжей части на глазах у многочисленных очевидцев.
На видео видно, как агрессивный водитель мотоцикла набрасывается на ветерана СВО, свалив его на асфальт. Сила удара была настолько велика, что пострадавшему потребовалась медицинская помощь. До этого момента ни одна из сторон не обращалась в правоохранительные органы. Предположительно, конфликт начался на пешеходном переходе из-за сделанного ветераном замечания.
Бастрыкин лично взял ситуацию под контроль и отдал поручение руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело и доложить о всех установленных обстоятельствах.