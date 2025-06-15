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В Самаре в происшествии на воде погиб 36-летний мужчина за рулем катера «Ямаха»

В Самаре произошла трагедия — на воде погиб мужчина.

Как создавалась новая Россия

В Самаре произошла трагедия — на воде погиб мужчина. О деталях рассказали в областном ГУ МЧС.

Как стало известно, в ночь на 14 июня 2025 года в протоке Воложка близ Рождествено 36-летний мужчина за рулем «Ямаха» сел на мель во время движения.

В итоге аварии водитель катера погиб. На данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее мы писали о том, что на Волге сотрудники транспортной прокуратуры вели погоню за гидроциклистом. В итоге он был оштрафован на 15 тысяч рублей.

Помимо этого, в ходе рейда были пойманы 28 нарушителей, из которых 14 были отстранены от управления маломерными лодками.

Также, 12 июня на День России в Самаре прошел грандиозный «Парад на Волге», в котором поучаствовало более 500 судов. Среди них гидросамолеты, гидроциклы, катера.

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