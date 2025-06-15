В Омской области годовалая девочка утонула в ведре

Годовалая девочка в деревне Тихвинка в Омской области утонула в ведре.
В Омской погибла годовалая девочка. Она утонула в ведре с водой в деревне Тихвинка. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
«14 июня около 19 часов (16:00 мск) в частном доме, расположенном в селе Тихвинка Павлоградского района Омской области, матерью в ведре было обнаружено тело годовалой девочки. Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону. Информацию о возбуждении уголовного дела сообщили на сайте ведомства.
По данным следствия, родители троих малолетних детей находились в состоянии алкогольного опьянения и легли спать около 17:00. Позже мать обнаружила младшую дочь без признаков жизни — девочка упала головой вниз в 30-литровое ведро, наполненное водой примерно на 10 сантиметров. Экспертиза установила, что смерть ребенка наступила из-за асфиксии.
Следователи полагают, что девочка могла потянуться за арбузной коркой, которая находилась на дне ведра. Семья характеризуется отрицательно: родители злоупотребляют спиртным, а мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В семье также воспитываются двое мальчиков 2021 и 2022 годов рождения.
В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии. Будет дана правовая оценка действиям работников профилактических служб.