В Омской области годовалая девочка утонула в ведре

«14 июня около 19 часов (16:00 мск) в частном доме, расположенном в селе Тихвинка Павлоградского района Омской области, матерью в ведре было обнаружено тело годовалой девочки. Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону. Информацию о возбуждении уголовного дела сообщили на сайте ведомства.