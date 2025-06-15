На севере Волгограда пьяный мужчина на электросамокате покалечил пассажирку

Вечерняя прогулка на электросамокате закончилась больницей для волгоградки. В Тракторозаводском районе в ночное время 14 июня 50-летний мужчина, изрядно выпив, предложил женщине экстремальные гонки на улице Шурухина. По предварительным данным, мужчина потерял контроль над транспортным средством, съехал на обочину и опрокинулся. В результате аварии его 39-летняя пассажирка получила травмы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Несчастную увезли в больницу, ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции работали на место происшествия. Им предстоит установить точные обстоятельства случившегося и определить степень вины водителя электросамоката. Мужчине грозит административная ответственность за управление транспортом в нетрезвом виде и, возможно, уголовная ответственность за причинение вреда здоровью.