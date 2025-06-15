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Жителя Абинска арестовали за татуировки с запрещенной символикой

42-летнего абинчанина арестовали на 5 суток из-за запрещенных татуировок.

Как создавалась новая Россия

В Абинске местного жителя осудили за демонстрацию татуировок с запрещенной символикой. 42-летний мужчина был задержан полицейскими за публичное демонстрирование нательных изображений, с нацистскими символами, запрещенными на территории России.

«Составлен административный протокол по статье об пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской или экстремисткой атрибутики, или символики. Задержанный арестован на пять суток по решению суда», — сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Абинскому району.