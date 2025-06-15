В Екатеринбурге произошел пожар в цехе в Кировском районе

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, горели электрический кабель, технологическое оборудование и упаковочная продукция в цехе.
Огонь распространился на площади 75 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались пять человек. Пострадавших нет. На месте пожара работали 22 человека и семь единиц техники. Пожар потушили за 45 минут.
За сутки в регионе были ликвидированы 16 пожаров. Пять возгораний произошло в жилом секторе, пострадали два человека, сообщила пресс-служба свердловского главка МЧС.