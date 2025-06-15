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В Екатеринбурге произошел пожар в цехе в Кировском районе

14 июня в Екатеринбурге произошел пожар в промзоне Кировского района.

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Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, горели электрический кабель, технологическое оборудование и упаковочная продукция в цехе.

Огонь распространился на площади 75 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались пять человек. Пострадавших нет. На месте пожара работали 22 человека и семь единиц техники. Пожар потушили за 45 минут.

За сутки в регионе были ликвидированы 16 пожаров. Пять возгораний произошло в жилом секторе, пострадали два человека, сообщила пресс-служба свердловского главка МЧС.