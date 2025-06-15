На рыбалке в Ленобласти подросток нашел сумку с оружием и патронами

Во время рыбалки в Выборгском районе Ленобласти 15-летний мальчик случайно нашел сумку, в которой лежали штык-ножи, патроны и некий предмет, визуально схожий с пулеметом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Это случилось в начале июня в поселке Первомайское на берегу Сказочного озера. Подросток смог выловить чью-то сумку удочкой. Внутри его ждал сюрприз — оружие и боеприпасы.
Все это передали полицейским. Оказалось, что оружие рабочее, им можно пользоваться. Значит, оно могло выстрелить и нанести вред мальчику или кому-то другому. Личность владельца, потерявшего или выкинувшего такой груз, пока не установили.
«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)», — сказали в пресс-службе.