Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при пожаре в уральской деревне Чусовляны

В деревне Чусовляны Ирбитского МО загорелся частный жилой дом и надворные постройки.

Как создавалась новая Россия

При пожаре пострадали два человека. Об этом сегодня сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Площадь пожара — 115 квадратных метров. На месте работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Пожарные справились с огнем за 35 минут», — рассказали в ведомстве.

По информации дознавателя, в доме не были установлены пожарные извещатели, которые могли своевременно предупредить жильцов об угрозе и дать время эвакуироваться без травм.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в пятиэтажном доме Екатеринбурга.