Два человека пострадали при пожаре в уральской деревне Чусовляны

При пожаре пострадали два человека. Об этом сегодня сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«Площадь пожара — 115 квадратных метров. На месте работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Пожарные справились с огнем за 35 минут», — рассказали в ведомстве.
По информации дознавателя, в доме не были установлены пожарные извещатели, которые могли своевременно предупредить жильцов об угрозе и дать время эвакуироваться без травм.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в пятиэтажном доме Екатеринбурга.