В Красноярском крае за один день утонули два школьника

14 июня в Красноярском крае произошли сразу два трагических случая с подростками на воде. Об этом сообщили в Следственном комитете по краю.
В первом случае группа подростков пришла купаться на озеро у деревни Ловать в Иланском районе. Взрослых с ними не было. Дети зашли в воду и стали плыть на глубину. За ними последовал 15-летний парень — самый старший из компании, но плавать он не умел. До берега он не добрался. Его тело обнаружили спасатели только на следующее утро.
Во второй половине дня сообщение о ЧП поступило уже из Богучанского района. На реке Чуна трое подростков плавали на самодельном плоту. Погода резко испортилась, поднялись волны, и дети решили прыгать в воду. Двоим удалось добраться до берега, а 13-летний мальчик исчез под водой. Сейчас идут поиски, место происшествия осматривают следователи.
В обоих случаях подростки были без сопровождения взрослых. Следственный комитет начал доследственные проверки и вновь призвал родителей не оставлять детей у воды без присмотра.