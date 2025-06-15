В Красноярском крае за один день утонули два школьника

В первом случае группа подростков пришла купаться на озеро у деревни Ловать в Иланском районе. Взрослых с ними не было. Дети зашли в воду и стали плыть на глубину. За ними последовал 15-летний парень — самый старший из компании, но плавать он не умел. До берега он не добрался. Его тело обнаружили спасатели только на следующее утро.