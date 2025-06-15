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Израиль сообщил о росте числа погибших в результате иранского удара по жилому дому

До шести человек выросло число погибших в результате удара иранской ракеты по жилому дому в израильском городе Бат-Яме.

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До шести человек выросло число погибших в результате удара иранской ракеты по жилому дому в израильском городе Бат-Яме. Об этом сообщил местный новостной портал Ynet.

Ранее поступала информация, что в результате иранских ударов по территории Израиля пострадали 240 человек.

Тогда же стало известно о пяти погибших в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в Бат-Яме. Среди погибших двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Сейчас там продолжается разбор завалов.

Также сообщалось, что военная операция Израиля против Ирана может продлиться несколько недель. В свою очередь США не возражают против такой продолжительности, передает телеканал CNN.