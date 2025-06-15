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Под Омском годовалая девочка утонула в ведре, пока родители спали пьяными

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Источник: Аргументы и факты

Годовалая девочка утонула в ведре с водой в омском селе Тихвинка, пока ее родители спали, находясь в алкогольном опьянении. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла накануне вечером в одном из частных домов. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

«Родители характеризуются отрицательно, злоупотребляют спиртными напитками, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — отметили в следственном ведомстве.

По версии следствия, родители оставили девочку и еще двух сыновей 2021 и 2022 годов рождения без присмотра около 17:00, а уже в 19:00 обнаружили дочь мертвой — «головой вниз в 30-литровом ведре».

Следователи подчеркнули, что в ходе расследования, в частности, дадут правовую оценку работникам профилактических служб, которые должны были следить за условиями жизни и воспитания детей в неблагополучной семье.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в пакете на улице нашли новорожденную девочку. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.