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В Феодосии потушили пожар в кафе

В Феодосии произошел пожар в кафе на улице Куйбышева.

Как создавалась новая Россия
Источник: ГУ МЧС России по РК

Как сообщили в ГУ МЧС России по Крыму, в одноэтажном здании загорелась кровля, площадь возгорания составила 100 «квадратов».

Несмотря на высокую горючую загрузку, благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние постройки. Обошлось без пострадавших.

На месте работали 18 спасателей и 4 единицы техники. Пожар был локализован в 04:41, открытое горение ликвидировано к 06:30.

Для установления причин и обстоятельств возгорания на место направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Ранее сообщалось, что в крымском селе Богатое произошло возгорание крыши частного дома, навеса и машины. Пожар на площади 100 квадратных метров потушили два спасателя. В результате инцидента никто не пострадал, причины устанавливаются.