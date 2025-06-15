В Самарской области 39-летний мужчина оформил кредит в 800 тыс. руб. на мертвеца

В Тольятти мужчина был арестован за оформление кредита на мертвеца. Подробности рассказали в областном ГУ МВД.
Как стало известно, злоумышленник взял кредит на 800 тысяч рублей через поддельный паспорт под именем своего знакомого, который умер 10 лет назад.
На данный момент правоохранителями было заведено уголовное дело. Силовики находятся в поисках тех, кто продал нарушителю поддельный документ.
Ранее мы писали о том, что жительница Самары стала жертвой мошенников при покупке строительных материалов. Ее обманули на 100 тысяч рублей.
Также, выяснилась новая схема мошенничества через обнаженные фото. Злоумышленники используют изображения, созданные при помощи искусственного интеллекта.
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