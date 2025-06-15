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Житель Казани выловил 50-килограммового сома в Башкирии

В Башкирии рыбак поймал сома весом 50 килограммов.

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Источник: Комсомольская правда

В Башкирии реке Белая, протекающей через Агидель, был пойман огромный сом. Его вес составил полцентнера. Удачливым рыболовом оказался Артур Гарипов, приехавший из Казани. Глава администрации города Денис Ирназаров рассказал о результатах республиканского фестиваля по подводной охоте под названием «Открытие сезона — 2025».

Мероприятие собрало 105 участников, объединенных в 35 команд, которые представляли 12 регионов страны. На протяжении трех дней участники добывали водных обитателей, стремясь к самым внушительным трофеям.

Среди рекордных экземпляров, помимо полуцентнерового сома, значились сазан (12,7 кг), щука (4,4 кг), лещ (1,9 кг), карась (1,5 кг) и линь (1,7 кг).

Лучший результат показала команда «Казань сити» из Татарстана, ставшая победителем турнира.

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