Житель Казани выловил 50-килограммового сома в Башкирии

В Башкирии реке Белая, протекающей через Агидель, был пойман огромный сом. Его вес составил полцентнера. Удачливым рыболовом оказался Артур Гарипов, приехавший из Казани. Глава администрации города Денис Ирназаров рассказал о результатах республиканского фестиваля по подводной охоте под названием «Открытие сезона — 2025».
Мероприятие собрало 105 участников, объединенных в 35 команд, которые представляли 12 регионов страны. На протяжении трех дней участники добывали водных обитателей, стремясь к самым внушительным трофеям.
Среди рекордных экземпляров, помимо полуцентнерового сома, значились сазан (12,7 кг), щука (4,4 кг), лещ (1,9 кг), карась (1,5 кг) и линь (1,7 кг).
Лучший результат показала команда «Казань сити» из Татарстана, ставшая победителем турнира.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.