Новый автобусный маршрут свяжет Уфу с Соль-Илецком

Между Уфой и популярным курортом Соль-Илецком в Оренбургской области начали курсировать автобусы. Об этом сообщили в «Башавтотрансе». Техника марки Yutong уже дважды доставила пассажиров к месту отдыха в текущем сезоне.
Как сообщалось ранее, рейс № 959 будет отправляться с Южного автовокзала столицы Башкирии в 23:00, а обратный выезд из Соль-Илецка запланирован на 10:00. Перевозки осуществляются через день, что позволяет туристам удобно планировать поездки.
Кроме того, «Башавтотранс» готовится открыть аналогичное сообщение из Нефтекамска. Новый маршрут под номером 938 начнет работу 27 июня, расширив транспортную доступность курорта для жителей республики.
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