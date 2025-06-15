Хуситы заявили, что ударили по Тель-Авиву гиперзвуковыми ракетами

Йеменское шиитское движение вместе с Ираном атаковали цели в районе Тель-Авива.
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) ударило по стратегическим объектам в районе Тель-Авива с применением гиперзвуковых баллистических ракет «Палестина-2». Об этом сообщили представители движения. По данным официального представителя хуситов Яхьи Сарии, атаки были проведены за последние сутки и координировались с вооруженными силами Ирана.
«Ракетные войска вооруженных сил Йемена провели военную операцию и нанесли удары по стратегически важным целям израильского врага в районе оккупированного Яффо гиперзвуковыми баллистическими ракетами “Палестина-2” несколько раз в течение последних 24 часов», — заявил Сариа. Он отметил, что операция была скоординирована с теми, которые проводили армия Ирана и Корпус стражей Исламской революции.
По словам представителя хуситов, целью обстрелов было нанесение урона важной инфраструктуре Израиля. Сариа уточнил, что все поставленные задачи были выполнены.
14 июня 2025 года между Ираном и Израилем начались военные действия, сопровождающиеся взаимными ракетными ударами. Как сообщают местные информационные агентства, атаки осуществляются не только по столицам государств, но также направлены на важные инфраструктурные объекты, в том числе ядерные объекты обеих стран. Так под удар Израиля попала военная база имама Хасана. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.