Хуситы заявили, что ударили по Тель-Авиву гиперзвуковыми ракетами

14 июня 2025 года между Ираном и Израилем начались военные действия, сопровождающиеся взаимными ракетными ударами. Как сообщают местные информационные агентства, атаки осуществляются не только по столицам государств, но также направлены на важные инфраструктурные объекты, в том числе ядерные объекты обеих стран. Так под удар Израиля попала военная база имама Хасана. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.