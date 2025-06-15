Под Самарой 32-летний водитель Volkswagen Polo влетел в 62-летнего велосипедиста

В Тольятти произошло ДТП с участием иномарки, велосипеда и УАЗ. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Как стало известно, вечером 14 июня 32-летний молодой человек при перестроении из ряда в ряд сбил 62-летнего мужчину на велосипеде.
Несмотря на это, нарушитель на Volkswagen продолжил езду и влетел в УАЗ.
В результате аварии пострадал пожилой велосипедист — ему назначено амбулаторное лечение.
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