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Под Самарой 32-летний водитель Volkswagen Polo влетел в 62-летнего велосипедиста

В Тольятти произошло ДТП с участием иномарки, велосипеда и УАЗ.

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В Тольятти произошло ДТП с участием иномарки, велосипеда и УАЗ. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Как стало известно, вечером 14 июня 32-летний молодой человек при перестроении из ряда в ряд сбил 62-летнего мужчину на велосипеде.

Несмотря на это, нарушитель на Volkswagen продолжил езду и влетел в УАЗ.

В результате аварии пострадал пожилой велосипедист — ему назначено амбулаторное лечение.

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